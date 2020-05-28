Смертин: можно обсудить частичное присутствие болельщиков на трибунах

Экс-игрок сборной России Алексей Смертин высказался о возможности проведения матчей Российской премьер лиги (РПЛ) со зрителями, передает Sport24.

«Мы все ждем возвращения футбола, вероятно, даже со зрителями на трибунах. Если специалисты будут уверены, что здоровью болельщиков ничего не угрожает, нужно рассмотреть подобный вариант. Роспотребнадзор уже одобряет постепенное возвращение к работе кинотеатров. В таких условиях, на мой взгляд, можно обсуждать хотя бы частичное присутствие болельщиков на трибунах, естественно, с соблюдением всех санитарных норм», — заявил Смертин.

Напомним, сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 21 июня.

Ранее сообщалось о том, что у четырех игроков московского «Локомотива» выявлен коронавирус.