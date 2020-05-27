Английские клубы проголосовали за возобновление контактных тренировок

Акционеры Английской премьер-лиги (АПЛ) единогласно проголосовали за возобновление контактных тренировок, сообщается на официальном сайте первенства.

«Команды могут тренироваться в группе и вступать в борьбу, сводя к минимуму любые ненужные тесные контакты», — говорится в заявлении.

Отмечается, что игроки, тренеры и сотрудники клубов будут тестироваться на коронавирус дважды в неделю.

Английская премьер-лига (АПЛ) приостановлена из-за угрозы распространения инфекции. 14 мая власти одобрили возобновление чемпионата в июне.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 352 тыс. человек, 2,4 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 5,7 млн.

Ранее вратарь английского «Борнмута» Арон Ремсдейл подтвердил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.