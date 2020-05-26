Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации Николай Валуев назвал своего любимого игрока в «Зените». Об этом сообщает «СДЗД».

По его словам, больше всего в нынешнем составе петербуржцев его привлекает 31-летний воспитанник «Спартака» Артем Дзюба.

Также бывший чемпион мира по боксу отметил, что наиболее сильный по эмоциям был «Зенит», возглавляемый нидерландским специалистом Диком Адвокатом, с которым сине-бело-голубые выиграли в 2008-м году Кубок и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал скандальную выходку хавбека красно-белых Аяза Гулиева.