Рамос вспомнил о своей первой победе в Лиге чемпионов
Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос вспомнил о своей первой победе в Лиге чемпионов, случившейся в 2014 году в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Соответствующее фото футболист опубликовал в своем Instagram.
Рамос оформил гол на третьей добавленной минуте к основному времени матча против «Атлетико», который позволил «сливочным» перевести игру в дополнительное время, где команда Карло Анчелотти сумела разгромить соперника, забив три мяча.
«92:48. Прошло уже шесть лет с того момента, который изменил нашу историю. Я никогда не устану повторять это. Никогда не надоест это чувство», — написал защитник.
Ранее сообщалось, что четверо футболистов «Севильи» подозреваются в нарушении правила протокола, разработанного для возобновления Примеры.
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Minuto 92:48 Hace seis años de este gesto que cambió nuestra historia. Nunca me cansaré de volver a hacerlo. Nunca me cansaré de sentirlo. Six years since that moment that changed our story. I'll never get tired of repeating it. I'll never get tired of feeling it. #LaDécima #HalaMadrid