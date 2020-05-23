Футболист «Уотфорда» усомнился в возобновлении АПЛ в середине июня

Футболист «Уотфорда» Кристиан Кабаселе усомнился в возобновлении Английской премьер-лиги (АПЛ) в середине июня. Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, лиге не удастся привести команды и игроков к необходимой для напряженного графика физической форме.

Кабаселе заявил, что наиболее вероятной датой возобновления чемпионата Англии станет конец июня.

Защитник отметил, что если бы сейчас поступило указание проводить тренировки в формате 11х11, то он не стал бы их посещать.

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