Япония планирует провести олимпийские игры в 2021 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) страны.

Напомним, соревнования должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о том, что Игры будут отменены, если их не удастся провести в 2021 году.

«Мы не слышали ничего об этом от Баха на этот счет. Мы тесно сотрудничаем с МОК через еженедельные консультации, и они демонстрируют четкие обязательства провести игры по плану», — заявили в НОК Японии.

Ранее сообщалось о том, что олимпийские игры в Токио могут быть отменены.