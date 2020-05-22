Губерниев хочет, чтобы Капризов остался в ЦСКА

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах бывшего нападающего московского ЦСКА Кирилла Капризова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, молодому форварду необходимо покорять североамериканскую лигу, где играют сильнейшие хоккеисты планеты, но в то же время подобный отток талантливых и качественных игроков приведет к существенному ослаблению уровня отечественного чемпионата.

«Я до смерти хочу, чтобы он остался здесь, в ЦСКА, и радовал нас.

Я умом понимаю, что человеку пора раскрываться. Но сердце спрашивает: черт, если все они уедут, то кто же будет у нас играть?» — заявил Губерниев.

Ранее сообщалось, что российский защитник Игорь Ожиганов подписал новый контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.