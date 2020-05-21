Газзаев заявил, что ЦСКА должен стать флагманом российского футбола
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Бывший главный тренер столичного ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что армейский клуб должен стать флагманом российского футбола. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, результаты последних лет разочаровывали болельщиков и специалистов.
«ЦСКА с 2002 года находится в авангарде российского футбола. Теперь у команды появился новый мощный спонсор.
Думаю, что теперь стоит ждать улучшения спортивных результатов и мы наконец-то перестанем говорить, что у ЦСКА молодая команда, и ей надо расти», — сказал Газзаев.
Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал слух о том, что он может стать футболистом московского «Спартака».