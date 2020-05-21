Газзаев заявил, что ЦСКА должен стать флагманом российского футбола

Бывший главный тренер столичного ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что армейский клуб должен стать флагманом российского футбола. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, результаты последних лет разочаровывали болельщиков и специалистов.

«ЦСКА с 2002 года находится в авангарде российского футбола. Теперь у команды появился новый мощный спонсор.

Думаю, что теперь стоит ждать улучшения спортивных результатов и мы наконец-то перестанем говорить, что у ЦСКА молодая команда, и ей надо расти», — сказал Газзаев.

Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал слух о том, что он может стать футболистом московского «Спартака».