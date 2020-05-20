Три представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом

Три представителя английского «Уотфорда» сдали тесты на коронавирус, которые показали положительный результат, сообщает The Athletic.

По информации источника, из-за количества зараженных футболисты клуба присоединились к капитану команды Трой Дини, который до этого отказался приступать к тренировкам из-за страха за здоровье своего маленького ребенка.

При этом СМИ информируют о шести случаях положительных тестов на коронавирус в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Ранее сообщалось, что капитан клуба АПЛ отказался тренироваться из-за коронавируса.