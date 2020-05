Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски преодолел отметку в 40 голов за сезон в пятый раз подряд. Об этом сообщает Squawka.

Форвард успешно реализовал одиннадцатиметровый удар на 40-й минуте игры против берлинского «Униона» в матче 26-го тура Бундеслиги, тем самым сумев поразить ворота оппонентов в 40-й раз.

До этого поляк забил три мяча в Кубке Германии, 11 мячей в Лиге чемпионов и 25 мячей в национальном первенстве.

Отметим, что его лучшим результатом является достижение сезона-2016/17.

