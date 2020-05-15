Директор «Партизана» прокомментировал назначение Николича на пост тренера «Локомотива»

Директор белградского «Партизана» Предраг Вуйович прокомментировал назначение Марко Николича на пост тренера московского «Локомотива», передает РИА «Новости».

«Мы считаем, что Марко Николич — отличный выбор для «Локомотива». Его опыт, знания и энергия необходимы для того, чтобы клуб стал чемпионом и постоянным участником Лиги чемпионов и Лиги Европы», — заявил Вуйович.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» занимают второе место, набрав 41 очко.



Ранее фанаты «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба.