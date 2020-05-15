Директор «Партизана» прокомментировал назначение Николича на пост тренера «Локомотива»
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Директор белградского «Партизана» Предраг Вуйович прокомментировал назначение Марко Николича на пост тренера московского «Локомотива», передает РИА «Новости».
«Мы считаем, что Марко Николич — отличный выбор для «Локомотива». Его опыт, знания и энергия необходимы для того, чтобы клуб стал чемпионом и постоянным участником Лиги чемпионов и Лиги Европы», — заявил Вуйович.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» занимают второе место, набрав 41 очко.
Ранее фанаты «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба.