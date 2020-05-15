Нурмагомедов-старший вышел из комы, но не говорит

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов продолжает находиться в тяжелом состоянии, сообщает «Спорт-Экспресс».

Об этом проинформировал друг Нурмагомедова-старшего, дагестанский спортивный комментатор Рамазан Рабаданов.

«Вышел из комы, да, но не разговаривает. Тяжелое состояние. Пока других данных нет. Я сам заболел сейчас, врача вызвал», — заявил он.

Нурмагомедов-старший был госпитализирован в Дагестане, однако затем ему стало хуже, его перевезли в Москву. Изначально сообщалось, что специалисту диагностировали пневмонию, потом СМИ проинформировали, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

Ранее сообщалось, что менеджер Хабиба поддержал отца бойца на русском языке.