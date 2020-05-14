Власти разрешили возобновить футбольный сезон в Англии в июне

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что власти страны одобрили возобновление чемпионата Англии в июне.

14 мая состоялась беседа главы ведомства с представителями Английской премьер-лиги (АПЛ), Футбольной ассоциации Англии (FA) и Английской футбольной лиги (EFL).

«Правительство открывает двери для безопасного возвращения футбола в июне. Планы должны включать в себя расширение доступа болельщиков для просмотра трансляций в прямом эфире и обеспечение финансовой поддержки более широкой футбольной семьи за счет возобновления игр», — цитирует Доудена Reuters.

Министр добавил, что футбольным организациям необходимо согласовать и доработать детали плана возобновления АПЛ.

АПЛ приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 301 тыс. человек, 1,6 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 4,4 млн.

Ранее АПЛ разъяснила нюансы в проведении матчей после возобновления турнира.