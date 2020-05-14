Сборная России по футболу пожелала выздоровления Абдулманапу Нурмагомедову

Сборная России по футболу пожелала выздоровления отцу бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову.

«Абдулманап, вы настоящий боец. Желаем здоровья», — говорится в сообщении сборной в Twitter.



Напомним, 13 мая стало известно о том, что Абдулманап Магомедов перенес инсульт и находится в коме.



Ранее Рамазан Рабаданов рассказал о состоянии здоровья Нурмагомедова-старшего.