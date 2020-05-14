Сборная России по футболу пожелала выздоровления Абдулманапу Нурмагомедову
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Сборная России по футболу пожелала выздоровления отцу бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову.
«Абдулманап, вы настоящий боец. Желаем здоровья», — говорится в сообщении сборной в Twitter.
Напомним, 13 мая стало известно о том, что Абдулманап Магомедов перенес инсульт и находится в коме.
Ранее Рамазан Рабаданов рассказал о состоянии здоровья Нурмагомедова-старшего.
Абдулманап, вы настоящий боец. Желаем здоровья!— Сборная России (@TeamRussia) May 14, 2020