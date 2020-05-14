Умер Джон Маккарти
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Скончался чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Джон Маккарти. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Ему было 86 лет.
Маккарти играл в НБА в период с 1956 по 1964 год и сумел выиграть чемпионский перстень в сезоне-1963/64.
Баскетболист вошел в историю лиги, сумев первым трипл-дабл в дебютном матче плей-офф.
Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Майкл Джордан признан лучшим баскетболистом в истории НБА по версии телеканала ESPN..
We are saddened by the news of the passing of former Celtic and @NBA Champion, Johnny McCarthy.— Boston Celtics (@celtics) May 13, 2020
Our thoughts are with his family ☘️ #ForeverGreen pic.twitter.com/PkySrG5809