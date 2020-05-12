Сделка по продаже «Ньюкасла» саудитам может сорваться

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Сделка по продаже «Ньюкасла» консорциуму с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии может сорваться. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, в распоряжение Английской премьер-лиги (АПЛ) поступили документы, на основании которых доказывается прочная связь между правительством королевской республики и телевизионно-стриминговым ресурсом, незаконно ретранслирующим матчи чемпионата.

В настоящее время юристы лиги пристально изучают остальные документы, из-за чего одобрение продажи «сорок» откладывается на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что бергамская «Аталанта» заинтересовалась полузащитником «Ромы» Дженгизом Ундером.