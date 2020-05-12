Медведев оценил заявление Путина о приостановке периода нерабочих дней
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев оценил заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о приостановке периода нерабочих дней. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, высказывание главы государства может стать отправной точкой к рестарту тренировочных занятий в стане действующих чемпионов России.
Медведев заявил, что при соблюдении всех нормативов клубы смогут приблизиться к началу тренировок и возобновлению Российской премьер-лиги (РПЛ).
Также функционер отметил, что продолжение чемпионата намечено на середину июня.
Ранее сообщалось, что УЕФА не планирует сокращать квалификационный этап в Лиге чемпионов и Лиге Европы в предстоящем сезоне