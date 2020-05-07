Плющенко объявил о переходе еще одной ученицы Тутберидзе с четверными прыжками
Евгений Плющенко сообщил, что в его академию, кроме Александры Трусовой, перешла еще одна ученица Этери Тутберидзе — 11-летняя Вероника Жилина. Слова двукратного олимпийского чемпиона приводит «Российская газета».
«У меня не одна новая ученица: кроме Трусовой, ко мне в академию перешла Вероника Жилина, которой на днях исполнится 12 лет. О желании перейти мне сообщили родители спортсменок. Так что это решение фигуристок, которые они принимают сами, и еще сугубо родительское», — рассказал Плющенко.
Напомним, в арсенале Жилиной есть четверной сальхов и четверной тулуп, а также тройной аксель.
Также Плющенко подчеркнул, что не занимается переманиванием чужих учеников и не пытается привлекать их финансовыми предложениями.
«Я всегда открыт, со мной, как вы знаете, легко встретиться, несложно дозвониться. И сейчас звонят», — признался экс-фигурист.
Ранее Плющенко заявил, что Трусову никто не переманивал из группы Тутберидзе.