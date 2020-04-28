АПЛ может вернуться 8 июня
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Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) 1 мая обсудят вопрос о возобновлении турнира. Об этом сообщает Goal.com.
По информации источника, предварительной датой рестарта чемпионата Англии является 8 июня. Соревнование должно завершиться в конце июля.
Ожидается, что участники сезона перейдут к тренировочным занятиям 18 мая. Перед этим все игроки и персонал клубов пройдут обязательное тестирование на коронавирус.
Ранее сообщалось, что бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал о том, что экс-наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера мог возглавить бело-голубых.