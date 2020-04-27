Генменеджер «Ак Барса»: Зарипов хочет остаться в клубе

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Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о ходе переговоров с пятикратным обладателем Кубка Гагарина Данисом Зариповым. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По его словам, коллектив из Татарстана хочет сохранить форварда в клубе.

«Скажу одно, Зарипов — настоящая легенда. Мы настроены продолжить сотрудничество с ним. Как сложатся переговоры — сказать трудно, но Данис также изъявляет желание играть за «Ак Барс».

Он оказал серьезную помощь тренерскому штабу и сыграл роль в становлении нового коллектива, — сказал Якубов.

Ранее сообщалось, что омский «Авангард» достиг предварительной договоренности с тремя форвардами.