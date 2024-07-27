Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут набрать новые бригады, поскольку несут огромные потери на фронте. Такое мнение выразил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он напомнил, что два месяца назад власти Украины ввели в действие новый план мобилизации, который должен был привести к созданию 10 новых бригад ВСУ. Однако сейчас выяснилось, что создание этих подразделений не ведется, поскольку существующие бригады несут большие потери на фронте, отметил политолог.

По его словам, сейчас ВСУ направляют в передовые части тех мобилизованных, из которых должны были создаваться новые подразделения, поскольку на линии фронта происходит быстрая убыль украинских военных. Тем не менее, командование продолжает отправлять на передовую новобранцев без подготовки. Миршаймер назвал эту ситуацию ужасающей.

До этого на Украине привлекли к ответственности командование 59-й мотопехотной бригады ВСУ после сообщений о том, что приказы командиров привели к значительным потерям.

Ранее немецкий журналист обвинил командование ВСУ в провалах на фронте.