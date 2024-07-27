«Зенит» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Казанский «Рубин» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч второго круга Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рубин»: Нигматуллин, Рожков, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Йочич, Зотов, Вада, Даку.

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Глушенков, Кассьерра, Педро.

Игра состоится в Казани на «Ак Барс Арене», стартовый свисток для команд прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В матче первого тура РПЛ «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0. Казанская команда в первом матче нового сезона одержала победу над «Пари Нижним Новгородом», встреча завершилась со счетом 4:2.

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны, набрав за 30 туров 57 баллов. Для петербургского клуба сезон начался раньше, подопечные Сергея Семака завоевали Суперкубок России, одолев «Краснодар». «Рубин» в прошлом сезоне стал восьмым, набрав 42 очка.

Ранее стало известно, почему сорвался трансфер полузащитника «Зенита» Вендела в «Галатасарай».