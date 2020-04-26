Попавший в больницу отец Хабиба рассказал о своем самочувствии
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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его здоровью в настоящий момент ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, после поступления в медицинское учреждение ничего страшного не произошло.
«Чувствую себя отлично, со мной все хорошо», — заявил Нурмагомедов-старший.
Напомним, что до этого у него диагностировали пневмонию и взяли анализ на выявление коронавирусной инфекции в организме.
Ранее сообщалось, что американский боец смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсон подписал контракт на бой против Джастина Гэтжи.