Попавший в больницу отец Хабиба рассказал о своем самочувствии

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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его здоровью в настоящий момент ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, после поступления в медицинское учреждение ничего страшного не произошло.

«Чувствую себя отлично, со мной все хорошо», — заявил Нурмагомедов-старший.

Напомним, что до этого у него диагностировали пневмонию и взяли анализ на выявление коронавирусной инфекции в организме.

Ранее сообщалось, что американский боец смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсон подписал контракт на бой против Джастина Гэтжи.