Защитник «Спартака» Джикия рассказал о своей самоизоляции
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как проводит самоизоляцию во время пандемии коронавируса, передает «Спорт-Экспресс».
В прямом эфире Instagram c комментатором Нобелем Арустамяном футболист поделился, что основное время проводит дома, однако иногда вынужден покидать его по личным делам и для того, чтобы помочь родителям.
«На карантине тоже тренируюсь, может, меньше кого-то. Просто не выкладываю видео. Так у нас есть тренировки онлайн с тренером по физподготовке», — добавил защитник.
Ранее Джикия рассказал о том, что сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) можно доиграть за 45 дней.