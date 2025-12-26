На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Росприроднадзор озадачен видео с львенком в груминг-салоне Петербурга

Росприроднадзор обратился в полицию из-за ролика со львенком в груминг-салоне
true
true
true

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в полицию в связи с распространившимся в сети видеороликом, на котором показан львенок в груминг-салоне в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, показанному в видеозаписи животному не более 1,5-2 месяцев, предполагается, что его рано разлучили с матерью. К прикрепленным материалам авторы публикации уточнили, что львенка по кличке Хасан привели для процедуры подстригания когтей.

«С учетом возраста животного и действующих требований законодательства у специалистов возникли вопросы к условиям его содержания и законности владения. Северо-Западное межрегиональное управление направило обращение в полицию, чтобы установить владельца животного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в таком возрасте львята нуждаются в специализированном уходе в сопровождении ветеринаров, из-за чего у специалистов возникли вопросы к условиям его содержания и законности владения. В противном случае возрастают риски возникновения серьезных проблем со здоровьем.

Роспотребнадзор напомнил, что львы, как и ряд других представителей семейства кошачьих, включены в перечень запрещенных к содержанию физлицами в неволе зверей.

Ранее китайский ресторан обвинили в эксплуатации животных из-за услуги обнимашек львят.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами