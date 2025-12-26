Росприроднадзор озадачен видео с львенком в груминг-салоне Петербурга

Росприроднадзор обратился в полицию из-за ролика со львенком в груминг-салоне

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в полицию в связи с распространившимся в сети видеороликом, на котором показан львенок в груминг-салоне в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, показанному в видеозаписи животному не более 1,5-2 месяцев, предполагается, что его рано разлучили с матерью. К прикрепленным материалам авторы публикации уточнили, что львенка по кличке Хасан привели для процедуры подстригания когтей.

«С учетом возраста животного и действующих требований законодательства у специалистов возникли вопросы к условиям его содержания и законности владения. Северо-Западное межрегиональное управление направило обращение в полицию, чтобы установить владельца животного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в таком возрасте львята нуждаются в специализированном уходе в сопровождении ветеринаров, из-за чего у специалистов возникли вопросы к условиям его содержания и законности владения. В противном случае возрастают риски возникновения серьезных проблем со здоровьем.

Роспотребнадзор напомнил, что львы, как и ряд других представителей семейства кошачьих, включены в перечень запрещенных к содержанию физлицами в неволе зверей.

Ранее китайский ресторан обвинили в эксплуатации животных из-за услуги обнимашек львят.