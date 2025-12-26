проект

Врач рассказал, на что указывает мочеиспускание по 40 раз в день

Врач Малхасян: частые мочеиспускания малыми порциями указывают на редкий вид цистита

HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

Частые мочеиспускания малыми порциями, боль в области мочевого пузыря и императивные позывы сходить в туалет, когда им нельзя сопротивляться, указывают на синдром болезненного мочевого пузыря, также известный как интерстициальный цистит (ИЦ), об этом «Газете.Ru» рассказал уролог, онколог, профессор, заведующий Урологическим отделением №67 Московского урологического центра (ММНКЦ им. С.П. Боткина) Виген Малхасян.

В основе заболевания лежит неинфекционное хроническое воспаление стенки органа, которое со временем приводит к уменьшению его объема и потере эластичности. В результате малейшее переполнение мочевого пузыря приводит к перерастяжению его стенок и возникновению выраженной жгучей боли.

«Опорожнение дает лишь временное облегчение – до момента, пока моча не накопится вновь. Ввиду того, что эластичность стенок мочевого пузыря со временем прогрессивно теряется, а его емкость уменьшается, мочеиспускание становится малообъемным. Необходимость опорожнения возникает все чаще и может достигать 40 раз в день. Если оно происходит по ночам, такое состояние называют ноктурия. Человек вынужден просыпаться несколько раз за ночь, чтобы сходить в туалет, что ухудшает качество сна и влечет за собой проблемы со здоровьем», – рассказал уролог.

В отличие от обычного цистита, вызванного бактериями, при этой патологии признаки инфекции или явное воспаление в анализах мочи могут отсутствовать.

«Главным методом диагностики синдрома болезненного мочевого пузыря является цистоскопия с гидродистензией и биопсия, которые помогают выявить характерные поражения слизистой, изменения тканей, а также исключить другие заболевания – такие как туберкулезный цистит. Лечение интерстициального цистита – процесс комплексный и длительный, требующий терпения и активного участия самого пациента. Иногда может принести плоды базовая терапия, которая заключается в изменении образа жизни и питания. Необходимо выявить и исключить продукты, которые провоцируют реакцию мочевого пузыря. Также хорошие результаты дает управление стрессом», – отметил уролог.

