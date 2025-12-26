Москвичам посоветовали пересесть с автомобилей на метро из-за снегопада и ветра

Жителям Москвы рекомендовали по возможности отказаться от поездок на автомобиле в пятницу и пользоваться метро. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

В ведомстве уточнили, что, по прогнозам синоптиков, в городе ожидаются снег, сильный ветер и возможное образование гололедицы. Дополнительные сложности для движения создаст предновогодний рост числа поездок: вечерний разъезд начнется раньше обычного.

По данным дептранса, наиболее напряженная обстановка прогнозируется в центре Москвы, на ТТК и в районах крупных торговых центров. Автомобилистам рекомендовали отменить поездки или перенести их на более позднее время — после 20:00.

Водителей также призвали соблюдать повышенную осторожность: избегать резких маневров, снижать скорость у пешеходных переходов и не отвлекаться на телефон. Для экономии времени и снижения нагрузки на дороги москвичам посоветовали воспользоваться метро.

В Гидрометцентре предупредили, что вечером 25 декабря, ночью и утром 26 декабря в Московской области ожидается сильный снег, ночью с 25 на 26 декабря и утром 26 декабря в Москве будет снег, метель и гололедица. Кроме того, в столице прогнозируются порывы западного и северо-западного ветра до 15 м/с.

