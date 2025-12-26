Россияне рассказали, что выполняют несколько ролей на работе

Почти 80% опрошенных россиян выполняют на работе сразу несколько ролей, еще 12% периодически берут на себя задачи других специалистов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Kaiten и Unisender (есть у «Газеты.Ru»).

Лишь 6% участников исследования сообщили, что в основном занимаются только своими обязанностями. И только 2% работают строго в рамках должностных функций.

Дополнительная нагрузка для многих стала регулярной: 49% опрошенных выполняют чужие задачи почти ежедневно, еще 29% — еженедельно.

Чаще всего сотрудники берут на себя административные функции (14%), аналитику и отчетность (13%), ведение соцсетей (13%), управление проектами (10%), а также обучение и наставничество (10%). Кроме того, респонденты нередко выполняют задачи в сфере продаж и работы с клиентами (10%), IT-поддержки (8%) и HR-функций (6%).

Основной причиной совмещения ролей участники опроса называют нехватку сотрудников в командах — этот вариант выбрали 24% респондентов. Еще 18% указали на отсутствие четкого распределения ролей и зон ответственности. По собственной инициативе дополнительные задачи берут 16% опрошенных, 15% считают, что так быстрее и проще, чем делегировать, а 11% связывают рост нагрузки с требованиями руководства.

Отношение к совмещению ролей остается неоднозначным. Для 38% респондентов дополнительные задачи — это возможность развиваться и расширять компетенции, 30% воспринимают их нейтрально, как часть рабочей рутины. В то же время 16% считают такую нагрузку лишней, а 11% — несправедливой.

При этом более трети опрошенных (37%) не получают никакой компенсации за выполнение дополнительных функций. Нематериальное поощрение в виде благодарности или публичной похвалы отмечают 22% респондентов. Доплаты или премии получают 13%, в 12% случаев дополнительная нагрузка учитывается при оценке эффективности, а 11% связывают совмещение ролей с карьерным ростом или расширением зоны ответственности.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

