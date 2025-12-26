На Алтае ликвидировали возгорание на туристической базе

МЧС России: на турбазе «Юность» на Алтае потушили крупный пожар

Сотрудники экстренных служб потушили пожар на территории туристической базы «Юность» в Республике Алтай. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

«Пострадавших нет», — подчеркивается в заявлении.

О пожаре на туристической базе «Юность» на Алтае стало известно утром 26 декабря. Какие-либо подробности в тот момент не поступали.

Ночью в городе Химки в Московской области загорелось нежилое здание. Пламя охватило постройку на улице Березовая аллея. На место происшествия выезжали 18 единиц техники и 57 специалистов, включая 27 сотрудников МЧС России. К 00:47 мск огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 900 квадратных метров, в 1:57 в экстренных службах заявили о ликвидации открытого горения.

25 декабря в Невском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание в двухэтажном здании. По данным Telegram-канала «78 | НОВОСТИ», вспыхнуло бывшее общежитие коридорного типа на Октябрьской набережной. Люди были вынуждены спасаться через окна. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.

Ранее у Рижского рынка в Москве произошел пожар на цветочном складе.