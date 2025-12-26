На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Алтае ликвидировали возгорание на туристической базе

МЧС России: на турбазе «Юность» на Алтае потушили крупный пожар
true
true
true
close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники экстренных служб потушили пожар на территории туристической базы «Юность» в Республике Алтай. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

«Пострадавших нет», — подчеркивается в заявлении.

О пожаре на туристической базе «Юность» на Алтае стало известно утром 26 декабря. Какие-либо подробности в тот момент не поступали.

Ночью в городе Химки в Московской области загорелось нежилое здание. Пламя охватило постройку на улице Березовая аллея. На место происшествия выезжали 18 единиц техники и 57 специалистов, включая 27 сотрудников МЧС России. К 00:47 мск огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 900 квадратных метров, в 1:57 в экстренных службах заявили о ликвидации открытого горения.

25 декабря в Невском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание в двухэтажном здании. По данным Telegram-канала «78 | НОВОСТИ», вспыхнуло бывшее общежитие коридорного типа на Октябрьской набережной. Люди были вынуждены спасаться через окна. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.

Ранее у Рижского рынка в Москве произошел пожар на цветочном складе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами