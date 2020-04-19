В «Тоттенхэме» оценили возможность перехода Дзюбы в английский клуб

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Директор по развитию английского «Тоттенхэма» Роман Дубов оценил возможность перехода форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в английский клуб, передает «Матч ТВ».

«Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше. Думаю, мы его не увидим в футболке «шпор». Но после пандемии коронавируса будет спрос на игроков из Восточной Европы», — сказал Дубов.

Напомним, форвард выступает за сине-бело-голубых с 2015 года. Он один раз выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ), а также завоевывал Кубок страны.



Ранее Дзюба рассказал о конфликте российских и английских фанатов на Евро-2016.