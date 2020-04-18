«Атлетико» хочет приобрести игрока «Зенита»

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Сердар Азмун Сердар Азмун
Сердар Азмун
РИА Новости

Мадридский «Атлетико» планирует приобрести игрока петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, передает Corriere del Mezzogiorno.

Сумма сделки оценивается в €30 млн.

Также на игрока претендуют итальянский «Наполи», английский «Лестер» и «Вест Хэм».

В текущем сезоне иранский футболист провел 29 матчей, забив 14 мячей.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 50 очков.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» контактирует с окружением Азмуна.