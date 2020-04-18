«Атлетико» хочет приобрести игрока «Зенита»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Мадридский «Атлетико» планирует приобрести игрока петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, передает Corriere del Mezzogiorno.
Сумма сделки оценивается в €30 млн.
Также на игрока претендуют итальянский «Наполи», английский «Лестер» и «Вест Хэм».
В текущем сезоне иранский футболист провел 29 матчей, забив 14 мячей.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 50 очков.
Ранее сообщалось о том, что «Наполи» контактирует с окружением Азмуна.