Составлен рейтинг лучших российских игроков в истории чемпионата Англии

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Портал beIN SPORTS составил рейтинг лучших российских игроков в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Рейтинг топ-5 опубликован на официальном сайте телеканала.

Первое место в списке занял экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. Вторым стал бывший хавбек лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин, на третьей строчке расположился Алексей Смертин, выступавший за столичные «Челси» и «Фулхэм», а также «Портсмут» и «Чарльтон».

Четвертое место в рейтинге занял экс-нападающий лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко, пятое — бывший защитник «Челси» Юрий Жирков.

Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год и дважды становился победителем чемпионата Англии.

Ранее Аршавин обратился к болельщикам из-за ситуации с коронавирусом.