Орсер назвал лучший прокат Медведевой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/559/12381559/rue4b71c735cf-pic905-895x505-70490.jpg">

Канадский специалист Брайан Орсер назвал лучший прокат своей ученицы, российской фигуристки Евгении Медведевой, передает «Спорт-Экспресс».

По его мнению, лучшим выступлением в карьере двукратной чемпионки мира был прокат на Гран-при России.

«У нее сформировалось новое тело. Мне было это приятно, хоть и видел ее прогресс каждый день. На Гран-при России у нее вообще все сложилось. Фантастический прокат, на мой взгляд, лучший в ее карьере», — заявил специалист в интервью YouTube-каналу MinBriella.

Медведева работает с Орсером с лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что фигуристка Щербакова поделилась эмоциями после отмены ЧМ в Монреале.