Орсер назвал лучший прокат Медведевой
Канадский специалист Брайан Орсер назвал лучший прокат своей ученицы, российской фигуристки Евгении Медведевой, передает «Спорт-Экспресс».
По его мнению, лучшим выступлением в карьере двукратной чемпионки мира был прокат на Гран-при России.
«У нее сформировалось новое тело. Мне было это приятно, хоть и видел ее прогресс каждый день. На Гран-при России у нее вообще все сложилось. Фантастический прокат, на мой взгляд, лучший в ее карьере», — заявил специалист в интервью YouTube-каналу MinBriella.
Медведева работает с Орсером с лета 2018 года.
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