Кандидат в президенты «Барселоны»: клуб находится под угрозой банкротства
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Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высказался о текущем состоянии каталонской команды, передает Mundo Deportivo.
Он отметил, что клуб находится в очень неустойчивом положении из-за дела Неймара, споров между футболистами, сотрудниками, проверки по делу социальных сетей.
«Добавьте неустойчивую спортивную политику, разложение директората и существенное снижение доходов в связи с коронавирусом. Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства. Игра окончена», — заявил он.
Ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» потеряют по €18 млн из-за отмены Кубка чемпионов.