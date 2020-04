Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

Ежегодный летний товарищеский футбольный турнир Международный кубок чемпионов в этом году не состоится.

В заявлении в Twitter-аккаунте соревнования говорится, что отмена связана с неблагоприятно развивающейся эпидемиологической ситуацией в мире.

«Здоровье и безопасность игроков, персонала, болельщиков и всех, кто участвует в наших матчах, всегда имеют первостепенное значение. Отсутствие ясности в том, когда будут сняты ограничения, а также неопределенность с календарем игр европейского футбола означают, что планирование мужского Международного кубка чемпионов этим летом является неосуществимым», — гласит текст сообщения.

Ранее сообщалось, что матчи АПЛ могут закрыть для фанатов до 2021 года.

An update on the Men's 2020 Tournament. pic.twitter.com/eb8PaSaPGs