Усик предложил повеситься сторонникам декоммунизации Украины

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Непобежденный боксер-профессионал Александр Усик выступил с резкой критикой инициаторов декоммунизации Украины.

По мнению спортсмена, принятый в 2014 гду закон о декоммунизации, в соответствии состоялись массовые переименования улиц и населенных пунктов на Украине, были бессмысленной затратой государственных денег. Усик считает, что эти мероприятия не несут благо стране.

«Те люди, которые хотят это провести, пусть возьмут мыло и веревку и повесятся. Потому что они родились в Советском Союзе. Потому что они делают декоммунизацию себя. Некоторые люди, которые это делают, вообще в партиях были», — приводит слова боксера «Эхо Киева».

Ранее Усик раскритиковал СМИ за излишнее освещение пандемии коронавируса.