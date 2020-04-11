Усик — об украинских политиках: занимаются брехней

<img src="//img.gazeta.ru/files3/211/11973211/RIAN_5596675.HR-pic905-895x505-21834.jpg">

Непобежденный боксер-профессионал Александр Усик раскритиковал украинских политиков. По словам спортсмена, их главная проблема заключается в том, что они «все сворачивают на своих предшественников».

«Это такая вот детская штука во дворе. Ну это смешно. Взрослые мужики занимаются брехней, плеванием друг на друга: «Это вы сделали, это вы не сделали». Соберитесь все, кто там есть, и пойдите пособирайте мусор в лесу, который поразбросали предшественники ваши. Пойдите почистите дороги, которые грязные.

А друг на друга бубнеть – ну смешно. Это можно показывать по телевизору, как какое-то шоу», – приводит слова Усика «Эхо Киева».

Ранее Усик раскритиковал СМИ за излишнее освещение пандемии коронавируса.