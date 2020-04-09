ЦСКА официально подтвердил снижение зарплат футболистов

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что футболисты красно-синих добровольно пошли на понижение зарплаты на время приостановки сезона из-за пандемии, передает Sport24.

Он уточнил, что за март игроки получат 50 процентов от оклада, прописанного в их контрактах, а в апреле — 40 процентов. Когда же футболисты вернутся к тренировкам, то начнут получать 70 процентов, а после возобновления матчей — 100.

«В принципе, договорились со всеми очень быстро, разве что возникли некоторые технические моменты, связанные с нюансами и правовым оформлением. В целом благодарны ребятам, что они достаточно быстро согласились», — сказал Бабаев.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в феврале и марте.