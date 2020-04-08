АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона

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Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) совсем скоро может объявить о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за пандемии коронавируса.

Об этом рассказал спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино.

«Федерация Бельгии уже завершила сезон, несмотря на возможные санкции со стороны УЕФА. В АПЛ собираются выпустить подобное заявление, потому что ситуация там становится максимально серьезной.

Я, признаюсь, просто надеюсь, что мы сможем вновь насладиться футболом после коронавируса. Нам нужно выбираться из этой ситуации... Переживаю за следующие сезоны, а не за старые», — цитирует Марино Football Italia.

Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 82 тыс. человек, 32 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1.4 млн.

Ранее лучший бомбардир чемпионата Англии за всю историю попал в больницу.