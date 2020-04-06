Мамаев поделился деталями жизни в тюрьме

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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поделился деталями жизни в местах лишения свободы. Об этом сообщает «МК».

По его словам, со всеми соседями по камере у него сложились хорошие отношения.

«Никто меня не прессовал, денег не требовал. Жили как все: работали, занимались спортом. Никакой угрозы жизни или здоровью не возникало.

Вообще в колонии много хороших людей. Как со стороны осужденных, так и со стороны сотрудников», — сказал Мамаев.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс предложил провести финалы текущих еврокубков в декабре 2020 года.