Мамаев: коронавирус в тюрьме распространится очень быстро

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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев высказался о распространении коронавирусной инфекции в местах лишения свободы. Об этом сообщает «МК».

По его словам, вирус в тюрьме будет очень активен, так как плотность в камерах крайне высока.

«Когда я сидел в камере «Бутырки» на 12 человек, то прошел через это. У нас один сокамерник простудился, а через два-три дня заболели уже четверо. Понятно, что коронавирус в тюрьме распространится очень быстро. Боюсь представить, что будет», — сказал Мамаев.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс предложил провести финалы текущих еврокубков в декабре 2020 года.