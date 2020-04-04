Исмаилов опубликовал проморолик боя с Александром Емельяненко
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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов анонсировал поединок против соотечественника Александра Емельяненко, передает РИА «Новости».
Спортсмен опубликовал в Instagram ролик, посвященный предстоящему бою.
«Москва, лето, АСА 107. Тяжелый вес. Лысый против Лохматого. Будет жарко», — подписал видео Исмаилов.
Бой между Исмаиловым и Емельяненко пройдет на турнире ACA 107 в Москве на «ВТБ Арене» 24 июня.
В активе Емельяненко 28 побед в 38 поединках. Исмаилов принял участие в 18 боях и одержал 15 побед, потерпел два поражения и один бой свел вничью.
Ранее Исмаилов обратился к соотечественнику Александру Шлеменко с призывом не ввязываться в спор с Емельяненко.