Хавбек «Спартака» Шюррле может перейти в «Бешикташ»

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Хавбек столичного «Спартака» и сборной Германии Андре Шюррле может перейти в турецкий «Бешикташ». Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, cтамбульский коллектив настроен серьезно обновить состав в ближайшее межсезонье, поэтому может приобрести 29-летнего футболиста.

Стоит отметить, что столичный клуб не намерен выкупать у дортмундской «Боруссии» чемпиона мира 2014 года, который в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел 13 матчей.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» может приобрести двух игроков мадридского «Реала».