Клубы РПЛ обсудят судьбу чемпионата 3 апреля

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Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проведут общее собрание, где обсудят дальнейшую судьбу чемпионата России, сообщает ТАСС.

Общее заседание, которое состоится 3 апреля в 12.00 по московскому времени, пройдет в формате видеоконференции. Кроме решения о продолжении чемпионата России, на заседании будет поднят вопрос о зарплатах футболистов на время пандемии коронавируса.

1 апреля Российский футбольный союз (РФС) объявил, что все соревнования, которые проводятся под эгидой организации, остановлены до 31 мая.

Ранее сообщалось, что решение о возобновлении еврокубков будет принято в середине мая.