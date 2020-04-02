Тактаров: вариант попасть в США у Хабиба был, есть и остается

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Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался об отмене супербоя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

1 апреля российский чемпион заявил, что из-за невозможности покинуть Россию в связи с пандемией коронавируса его встреча с представителем США на турнире UFC 249 отменена в пятый раз.

«Был ли у команды Хабиба шанс попасть в Штаты? Послушайте, вариант был, есть и остается. Я еще раз говорю, что он не застрял. Если человек захочет и будет такая возможность, если вдруг волшебным образом все пойдет на спад и можно будет найти место, где провести бой…

Есть мнение, что Хабиб побоялся Тони и все скинул на коронавирус? Свое мнение оставлю при себе», — приводит слова легенды ММА Sport24.

Ранее Фергюсон потребовал лишить Хабиба титула.