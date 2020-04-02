Федун усомнился в возобновлении чемпионата России летом
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Владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун усомнился в возобновлении чемпионата России в июне 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, карантинные мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции, могут продлиться еще несколько месяцев.
«Будет хорошо, если получится доиграть этот сезон. Но есть риск, что летом карантин продолжится», — заявил функционер.
Напомним, что в настоящее время «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее сообщалось, что известный футбольный агент Герман Ткаченко прокомментировал обвинения в лицемерии со стороны нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.