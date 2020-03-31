Губерниев прокомментировал свежую статистику по коронавирусу

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о новых данных по коронавирусу, согласно которым лишь 10% новых заразившихся COVID-19 в Москве за последние две недели посещали европейские страны.

«То, что нужно знать тупорылым дуракам, которые оправдывают массовые пикники и сборища!» — написал журналист у себя в Telegram-канале.

Помимо этого, Губерниев отреагировал на данные о том, что 5% новых заразившихся коронавирусом в столице — дети:

«Вы все еще хотите выходить гулять с внуками?»

Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 39 тыс. человек, 172 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 800 тысяч.

Ранее коронавирус обанкротил легендарный клуб.