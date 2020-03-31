Апрельские сборы российских биатлонистов отменены из-за коронавируса

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что апрельские тренировочные сборы национальной команды отменены из-за коронавируса.

«Апрельских сборов, наверное, не будет, потому что все базы закрыты. Все, что необходимо для полноценной работы любой федерации, сейчас недоступно. Только у себя дома могут сами работать, бегать, — это самоподготовка», — цитирует Драчева ТАСС.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 37 тыс. человек, 165 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 785 тыс. В России зафиксировали 1837 случаев заражения.

Ранее российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал состав мужской сборной России по биатлону на следующий сезон.