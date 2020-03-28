Игроки и тренер «Ювентуса» отказались от зарплаты на четыре месяца

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Игроки туринского «Ювентуса» и главный тренер Маурицио Сарри приняли решение отказаться от зарплаты за четыре месяца из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией коронавируса.

«Экономические последствия, вытекающие из достигнутого соглашения, сэкономят клубу приблизительно €90 млн в финансовом году.

Если спортивные соревнования текущего сезона возобновятся, стороны будут договариваться об увеличении выплат», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Вспышка заболевания была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 30 тыс. человек, 139 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 650 тыс. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где умерли более десяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду готов отказаться от части зарплаты из-за коронавируса.