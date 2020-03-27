Уличенных в допинге спортсменов допустят к Олимпиаде в 2021 году

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что дисквалифицированные за допинг спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2021 года, если срок отстранения завершится к соревнованиям.

«Дисквалификация привязана к промежутку времени, а не к конкретным спортивным событиям и к тому, случаются они или нет», — цитирует Баньку Inside the Games.

Функционер добавил, что выступление спортсменов с допинговым прошлым может вызвать обеспокоенность у чистых участников Игры.

Олимпиаду в Токио перенесли из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 26 тыс. человек, 129 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 574 тыс.

Ранее трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о решении перенести летние Олимпийские игры в Токио из-за коронавируса.